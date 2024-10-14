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Офіційно: Рада ЄС оголосила про санкції проти Ірану за постачання росії балістичних ракет

Київ • УНН

 • 9605 перегляди

ЄС ввів санкції проти 7 осіб і 7 організацій Ірану за передачу ракет і безпілотників Росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону в'їзду до ЄС для причетних до постачання зброї.

Офіційно: Рада ЄС оголосила про санкції проти Ірану за постачання росії балістичних ракет

У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз запровадив санкції проти семи осіб і семи організацій після передачі Іраном ракет і безпілотників Росії. Про це пише УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.

Деталі

Перелік підсанкційних осіб охоплює фізичних і юридичних осіб, відповідальних за розробку і передачу росії БПЛА та ракет і пов'язаних з ними технологій для підтримки загарбницької війни рф проти України, а також – за передачу цієї зброї бойовим групам і організаціям, що підривають мир і безпеку на Близькому Сході.

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Зокрема санкції запровадити проти трьох іранських авіакомпаній Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air, та дві фірми, що займаються закупівлями. У ЄС заявили, що вони відповідальні за постачання через транснаціональні закупівельні мережі БПЛА іранського виробництва та пов'язаних з ними компонентів і технологій до росії.

До переліку також потрапили дві компанії, що займаються виробництвом палива, яке використовується для запуску ракет і ракетних снарядів.

Окрім того, Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи проти:

  • заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі, 
  • високопосадовців однієї з гілок Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Кудс", 
  • Центрального штабу КВІР "Хатам аль-Анбія" 
  •  Космічного управління аерокосмічних сил КВІР, 
  • керівників компаній "Іранська авіабудівна промисловість" (HESA) та "Організація аерокосмічної промисловості" (AIO).

Фігурантам санкційного списку заморозять активи та заборонять в'їзди до ЄС. Крім того, забороняється надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, фізичним чи юридичним особам, організаціям або органам, включеним до переліку, або на їхню користь.

Нагадаємо

Раніше німецьке агентство dpa заявило, що міністри закордонних справ ЄС затвердили санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет росії для використання в Україні.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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