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Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет
Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями по контролю над доходами от нефти.
Над Воронежской областью России уничтожили дрон
Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежской областью России, при этом, по словам губернатора, никто не пострадал.
Десять месяцев подряд наблюдаются рекордно высокие температуры во всем мире - исследователи ЕС
Март 2023 года стал десятым месяцем подряд с рекордно высокими глобальными температурами, продолжая тенденцию экстремальной жары во всем мире, согласно данным Службы мониторинга климата ЕС.
Армия КНР активизировала проведение учений в Южно-Китайском море
Армия Китая осуществила патрулирование и комплексные учения в южной акватории с участием военно-морских сил и боевой авиации.
На Львовщине работали силы ППО
Системы противовоздушной обороны работали во Львовской области во время воздушной тревоги из-за угрозы беспилотников, сообщает Львовская областная военная администрация и Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
WP: Шпионский скандал в Австрии раскрыл российские операции по всей Европе
Бывший офицер австрийской разведки арестован за масштабную российскую инфильтрацию и шпионскую деятельность, что разоблачает отсутствие надзора и действия, достойные шпионского романа.
Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС
США следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции после того, как там разбились беспилотники, призывая Россию передать контроль над станцией Украине и воздержаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту.
The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры
Способность НАТО быстро развернуть до 500 тысяч военнослужащих на своих восточных границах в ответ на российскую агрессию зависит от преодоления таких препятствий, как бюрократия и хрупкая железнодорожная инфраструктура, особенно в Германии.
TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями
TikTok разрабатывает новое приложение для обмена фотографиями и текстами под названием TikTok Notes, похожее на Instagram, как часть своего стремления к инновациям.
Иран открыл новое консульство в Дамаске
Иран открыл новое консульство в Дамаске вместо того, что было разрушено израильским авиаударом, в результате которого погибли иранские солдаты.