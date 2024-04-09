Ирак намерен запустить нефтепровод для поставок в Турцию через 10 лет

Заместитель министра нефти Ирака заявил, что Багдад проводит ремонт нефтепровода, который позволит отправлять до 350 000 баррелей нефти в день в Турцию до конца месяца. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Отмечается, что такой шаг, вероятно, вызовет недовольство нефтяными компаниями и курдским правительством региона. Восстановление нефтепровода Киркук-Чейхан, который был закрыт десять лет, станет альтернативным маршрутом к нефтепроводу из курдского региона, который не работает уже год из-за длительных переговоров между Багдадом и KRG.

Багдад считает соглашения о разделе производства между курдами и иностранными компаниями, которые используют нефтепровод KRG, незаконными.

Федеральное правительство Багдада потребует от нефтяных компаний вести переговоры с ним для продажи своей нефти через восстановленный нефтепровод в Турцию, что может вызвать недовольство курдов, зависящих от нефтяных доходов. Экспорт через этот нефтепровод был прекращен в 2014 году после атак боевиков Исламского государства.

Ремонтные работы продолжаются, и ключевая насосная станция с техническими помещениями уже закончена. Вероятно, что нефтепровод будет готов к возобновлению потока на конец этого месяца сообщил заместитель министра нефти Ирака по вопросам добычи.

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