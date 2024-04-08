Ирак будет отправлять топливо в Газу

Ирак решил отправить 10 миллионов литров топлива в Газу для поддержки палестинского народа, заявил премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани. Об этом сообщает Arab News, передает УНН.

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Ирак также будет принимать раненых палестинцев, чтобы предоставлять им лечение как в частных, так и в государственных больницах, говорится в воскресном заявлении премьер-министра.

Нехватка топлива означает, что больницы, водоснабжение, пекарни и многие другие учреждения пытаются поддерживать их работу.

Но действительно ли топливо, которое предоставит Ирак, попадет в Сектор Газа, неизвестно, поскольку Израиль позволяет лишь небольшие объемы экстренной помощи в охваченный войной анклав.

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