Удар американского беспилотника уничтожил лидера иракской группировки, который стоял за смертельным нападением на американскую базу

Ударом американского беспилотника в Багдаде был убит командир иракской группировки, которого обвиняют в смертельном нападении на американскую базу в Иордании на прошлой неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Командир иракской группировки "Катаиб Хезболла" отвечал за непосредственное планирование и участие в атаках на американские силы в регионе, заявили в Пентагоне.

"Катаиб Хезболла" признал удар США, и заявили, что готовят ответный удар. Премьер-министр Ирака Мохаммед аль-Судани обвинил США в нарушении суверенитета его страны. Он добавил, что удар подтолкнет Багдад к прекращению миссии возглавляемой США военной коалиции.

Контекст

Президент США Джо Байден одобрил удар по командующему в начале прошлой недели. Пентагон начал операцию, когда военные планировщики знали, что они могут сделать выстрел и риск жертв среди гражданского населения будет уменьшен. Иракские официальные лица были уведомлены об ударе вскоре после того, как он был нанесен, заявили в Пентагоне.

Этот удар США в Ираке был частью более агрессивных действий против лидеров связанных с Ираном группировок, ответственных за по меньшей мере 168 нападений на американские силы, базирующиеся в регионе.

После удара иракского беспилотника 28 января, в результате которого погибли трое американцев на американской заставе в Иордании вблизи границы с Сирией, США начали ответные авиаудары по иранским парамилитарным силам, которых Тегеран поддерживает в Сирии и Ираке.

Reuters: в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибли 40 человек