Удар американського безпілотника знищив лідера іракського угрупування, який стояв за смертельним нападом на американську базу

Ударом американського безпілотника у Багдаді було вбито командира іракського угруповання, якого звинувачують у смертельному нападі на американську базу в Йорданії минулого тижня. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

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Командир іракського угруповання "Катаїб Хезболла" відповідав за безпосереднє планування і участь в атаках на американські сили в регіоні, заявили в Пентагоні.

"Катаїб Хезболла" визнав удар США, і заявили, що готують удар у відповідь. Прем'єр-міністр Іраку Мохаммед аль-Судані звинуватив США в порушенні суверенітету його країни. Він додав, що удар підштовхне Багдад до припинення місії очолюваної США військової коаліції.

Контекст

Президент США Джо Байден схвалив удар по командувачу на початку минулого тижня. Пентагон розпочав операцію, коли військові планувальники знали, що вони можуть зробити постріл і ризик жертв серед цивільного населення буде зменшений. Іракські офіційні особи були повідомлені про удар невдовзі після того, як він був нанесений, заявили в Пентагоні.

Цей удар США в Іраку був частиною більш агресивних дій проти лідерів пов'язаних з Іраном угруповань, відповідальних за щонайменше 168 нападів на американські сили, що базуються в регіоні.

Після удару іракського безпілотника 28 січня, в результаті якого загинули троє американців на американській заставі в Йорданії поблизу кордону з Сирією, США розпочали авіаудари у відповідь по іранських парамілітарних силах, яких Тегеран підтримує в Сирії та Іраку.

Reuters: унаслідок авіаударів США по цілях в Іраку і Сирії загинули 40 людей