Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": Офис Генерального прокурора начал уголовное производство

Правоохранители открыли уголовное производство из-за инцидента с журналистом "Слідство.Інфо", которому пытались вручить повестку за его расследование в отношении чиновника СБУ. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании профессиональной деятельности журналистов.

В связи с инцидентом, имевшим место во время вручения повестки журналисту Слидство.инфо, Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины - резюмировали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Напомним,

На основании материалов, обнародованных "Слідство.інфо", Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Александр Сырский назначил служебную проверку командующему Сухопутных войск по ситуации, связанной с повесткой журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ.

"Слідство.Інфо": ТЦК хотело выписать повестку журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ