"Слідство.Інфо": ТЦК хотело выписать повестку журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ

Работник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям ТЦК о вручении повестки журналисту "Слідства.Інфо", который работал над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке. Об этом пишет издание "Слідство.Інфо", передает УНН.

Детали

Как пишет издание, 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

"Меня удивило, что они подошли именно ко мне, обратились по имени-фамилии и явно знали меня в лицо", - сказал Шульгат.

Журналист снял общение с военными на камеру, что впоследствии позволило идентифицировать их и пообщаться с ними. Отмечается, что представители ТЦК приехали в другой район и встретили журналиста в 21.15. В разговоре военнослужащие отметили, что недавно Евгению исполнилось 27 лет и он не пришел в ТЦК обновить данные.

"Когда журналист начал снимать видео и задавать вопросы, связана ли ситуация с его работой над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ, военнослужащие ушли, отметив, что фиксируют отказ от повестки", - пишет издание.

Издание отмечает, что Евгений работал над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке, которое вышло 4 апреля: "Состоятельные женщины и королевская недвижимость генерала СБУ".

"Поскольку я работал над этой историей, то сразу заподозрил, что меня остановили в супермаркете именно из-за нее", - заявил журналист.

Журналисты отмечают, что на видео, которое они получили с камер наблюдения торгового центра, в 21:08 журналист заходит в торговый центр, а уже через несколько минут в супермаркет заходят двое сотрудников ТЦК вместе с гражданским, которая давала указания сотрудникам ТЦК.

Пока журналист находится в супермаркете, мужчина в штатском ходит возле касс, а затем быстро возвращается к военным. Активно жестикулирует, показывая военным в разные стороны и покидает торговый центр. Меньше чем через минуту военные подошли к журналисту. Из увиденного можно сделать вывод, что этот человек указывает военным на Евгения Шульгата", - рассказывают в издании.

Журналистам издания удалось идентифицировать представителей ТЦК, однако на вопрос о событиях в торговом центре отвечать отказался, заявив, что такие вопросы - только через командование.

"Военнослужащие не согласились назвать лицо, которое указывало им, кому именно надо вручить повестку. Мы отправили запрос с подробными вопросами по инциденту в Генштаб ВСУ. Возможно там объяснят, на каких основаниях этот человек в гражданской одежде отдает указания военнослужащим. Источники журналистов помогли понять, кто именно тот человек, который руководил представителями ТЦК. Нам сказали, что это может быть Алексей Владимирович Биленко - человек, близкий к Илье Витюку", - пишет издание.

Биленко работает в департаменте кибербезопасности СБУ, который возглавляет Илья Витюк - фигурант расследования Евгения Шульгата.

Напомним

Это уже не первый скандал, в который попадает СБУ. В феврале Youtube-канал "Народная правда" распространил видео, где члены команды Bihus.Info якобы употребляют запрещенные вещества.

Основатель проекта Денис Бигус отреагировал на видео, сообщил, что на видео не журналисты, а операторы и заверил, что следствием таких действий будут жесткие кадровые изменения.

Впоследствии СБУ начала устанавливать обстоятельства незаконного прослушивания и видеосъемки и провела обыск в комплексе, где велась слежка за членами команды Bihus.Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи.

Журналисты Bihus.Info показали лица тех, кто следил за их работниками в загородном комплексе. Расследователи убеждены, что за ними следили сотрудники СБУ, которые должны заниматься вопросами защиты нашей государственности, а не поиском компроматов на независимые медиа.