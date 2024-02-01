Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении
Киев • УНН
Представитель Национальной гвардии Украины сообщил, что интенсивность российских атак на восточном и южном направлениях выросла почти вдвое по сравнению с прошлой осенью: за минувшие сутки произошло 146 атак на востоке и 87 на юге.
Враг за сутки наносил удары из ракетных систем залпового огня, артиллерии: в целом 146 обстрелов по восточным направлениям, и 87 по южным. Указанная интенсивность выше, чем была осенью 2023 года.
Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает УНН.
Если анализировать даже применение техники, то в конце прошлого года, в начале первой декады 2023 года, и сейчас, то интенсивность даже бронетехники выросла чуть ли не в два раза на отдельных направлениях
Он также сообщил, что объем ударов российских захватчиков в течение этих суток - из ракетных систем залпового огня, артиллерии - подтверждает усиление интенсивности действий оккупантов.
В целом - 146 обстрелов по восточным направлениям, и 87 по южным. Мы видим, что эта интенсивность немного выше, чем была до начала активизации действий именно на Купянском направлении - это октябрь, ноябрь
Он добавил, что украинские защитники принимают меры для того, чтобы противодействовать такому количеству техники.
Напомним,
Российские захватчики ударили авиабомбами по поселку Великий Бурлук. Это Харьковская область. Оккупанты попали в больницу. Есть травмированные.
У Харкові ввечері 31 січня два ворожі безпілотники влучили по території цивільного промислового об'єкта в Основ'янському районі. Обійшлося без постраждалих. Загалом, минулої доби російські війська обстріляли 20 населених пунктів Харківщини.
Интенсивность атакующих действий врага выросла в несколько раз - спикер Нацгвардии об активизации оккупантов на Лиманско-Купянском направлении
Представитель Национальной гвардии Украины сообщил, что интенсивность российских атак на восточном и южном направлениях выросла почти вдвое по сравнению с прошлой осенью: за минувшие сутки произошло 146 атак на востоке и 87 на юге.
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