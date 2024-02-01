Інтенсивність атакуючих дій ворога зросла в декілька разів – речник Нацгвардії про активізацію окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку
Київ • УНН
Речник Національної гвардії України повідомив, що інтенсивність російських атак на східному та південному напрямках зросла майже вдвічі порівняно з минулою осінню: за минулу добу відбулося 146 атак на сході та 87 на півдні.
Ворог за добу завдавав ударів із ракетних систем залпового вогню, артилерії: в цілому 146 обстрілів по східних напрямках, та 87 по південних. Зазначена інтенсивність - вище, ніж була восени 2023 року.
Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Якщо аналізувати навіть застосування техніки, то в кінці минулого року, на початку першої декади 2023 року, і зараз, то інтенсивність навіть бронетехніки зросла чи не в двічі на окремих напрямках
Він також повідомив, що обсяг ударів російських загарбників протягом цієї доби - із ракетних систем залпового вогню, артилерії - підтверджує посилення інтенсивності дій окупантів.
В цілому – 146 обстрілів по східних напрямках, та 87 по південних. Ми бачимо, що ця інтенсивність трохи вище, ніж була до початку активізації дій саме на Куп’янському напрямку – це жовтень, листопад
Він додав, що українські захисники вживають заходів для того, аби протидіяти такій кількості техніки.
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