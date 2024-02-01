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Інтенсивність атакуючих дій ворога зросла в декілька разів – речник Нацгвардії про активізацію окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку

Інтенсивність атакуючих дій ворога зросла в декілька разів – речник Нацгвардії про активізацію окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку

Київ • УНН

 • 122718 перегляди

Речник Національної гвардії України повідомив, що інтенсивність російських атак на східному та південному напрямках зросла майже вдвічі порівняно з минулою осінню: за минулу добу відбулося 146 атак на сході та 87 на півдні.

Ворог за добу завдавав ударів із ракетних систем залпового вогню, артилерії: в цілому 146 обстрілів по східних напрямках, та 87 по південних. Зазначена інтенсивність - вище, ніж була восени 2023 року.

Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо аналізувати навіть застосування техніки, то в кінці минулого року, на початку першої декади 2023 року, і зараз, то інтенсивність навіть бронетехніки зросла чи не в двічі на окремих напрямках

– наголосив Музичук.

Він також повідомив, що обсяг ударів російських загарбників протягом цієї доби - із ракетних систем залпового вогню, артилерії - підтверджує посилення інтенсивності дій окупантів.

В цілому – 146 обстрілів по східних напрямках, та 87 по південних. Ми бачимо, що ця інтенсивність трохи вище, ніж була до початку активізації дій саме на Куп’янському напрямку – це жовтень, листопад

- сказав речник Національної гвардії України.

Він додав, що українські захисники вживають заходів для того, аби протидіяти такій кількості техніки.

Нагадаємо

Російські загарбники вдарили авіабомбами по селищу Великий Бурлук. Це Харківська область. Окупанти поцілили у лікарню. Є травмовані.

В Харькове вечером 31 января два вражеских беспилотника попали по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Обошлось без пострадавших. В общем, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Харьковщины.

Ігор Тележніков

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