Інтенсивність атакуючих дій ворога зросла в декілька разів – речник Нацгвардії про активізацію окупантів на Лимансько-Куп’янському напрямку

Ворог за добу завдавав ударів із ракетних систем залпового вогню, артилерії: в цілому 146 обстрілів по східних напрямках, та 87 по південних. Зазначена інтенсивність - вище, ніж була восени 2023 року.

Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Якщо аналізувати навіть застосування техніки, то в кінці минулого року, на початку першої декади 2023 року, і зараз, то інтенсивність навіть бронетехніки зросла чи не в двічі на окремих напрямках – наголосив Музичук.

Він також повідомив, що обсяг ударів російських загарбників протягом цієї доби - із ракетних систем залпового вогню, артилерії - підтверджує посилення інтенсивності дій окупантів.

В цілому – 146 обстрілів по східних напрямках, та 87 по південних. Ми бачимо, що ця інтенсивність трохи вище, ніж була до початку активізації дій саме на Куп’янському напрямку – це жовтень, листопад - сказав речник Національної гвардії України.

Він додав, що українські захисники вживають заходів для того, аби протидіяти такій кількості техніки.

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