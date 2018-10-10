Интенсивность детонации на 6-м арсенале под Ичней один взрыв в три минуты - Полторак

"Интенсивность взрывов на сегодня на утро составляет 1 взрыв на 3 минуты. Был еще мощный взрыв ночью", - сказал он.

По словам Полторак, к тушению пожара привлечено авиацию ГСЧС, уже произошло несколько вылетов.

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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.