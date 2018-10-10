Интенсивность детонации на 6-м арсенале под Ичней один взрыв в три минуты - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на утро результате пожара на 6-м арсенале под Ичней на Черниговщине составляет один взрыв на три минуты. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Интенсивность взрывов на сегодня на утро составляет 1 взрыв на 3 минуты. Был еще мощный взрыв ночью", - сказал он.
По словам Полторак, к тушению пожара привлечено авиацию ГСЧС, уже произошло несколько вылетов.
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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.