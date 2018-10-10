Інтенсивність детонації на 6-му арсеналі під Ічнею один вибух у три хвилини - Полторак

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на ранок внаслідок пожежі на 6-му арсеналі під Ічнею на Чернігівщині становить один вибух на три хвилини. Про це сьогодні сказав міністр оборони України Степан Полторак на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

