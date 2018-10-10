Інтенсивність детонації на 6-му арсеналі під Ічнею один вибух у три хвилини - Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на ранок внаслідок пожежі на 6-му арсеналі під Ічнею на Чернігівщині становить один вибух на три хвилини. Про це сьогодні сказав міністр оборони України Степан Полторак на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Інтенсивність вибухів на сьогодні на ранок складає 1 вибух на 3 хвилини. Був ще потужний вибух вночі", - сказав він.
За словами Полторака, до гасіння пожежі залучена авіація ДСНС, вже відбулося декілька вильотів.
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Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.