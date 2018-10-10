Вибухи на Чернігівщині: основна версія поліції – диверсія груп з РФ

"Основною версією причини вибухів у Чернігівській області є диверсійні дії груп РФ. Наразі над ліквідацією наслідків у зоні надзвичайної ситуації працюють працівники різних підрозділів, зокрема – співробітники ДСНС, військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські", – зазначили у прес-службі, посилаючись на слова Аброськіна.

Як повідомляв УНН, 9 жовтня о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні, провели ніч у спортзалах на матах у школах. Волонтери збирають допомогу.