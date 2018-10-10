Взрывы в Черниговской области: основная версия полиции – диверсия групп с РФ

"Основной версией причины взрывов в Черниговской области является диверсионные действия групп РФ. Сейчас над ликвидацией последствий в зоне чрезвычайной ситуации работают работники различных подразделений, в том числе – сотрудники ГСЧС, военнослужащие Нацгвардии и полицейские", – отметили в пресс-службе, ссылаясь на слова Аброськина.

Как сообщал УНН, 9 октября в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, что произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Люди, которые пострадали в результате взрывов у Ичне, провели ночь в спортзалах на матах в школах. Волонтеры собирают помощь.