Вибухи на складах в Ічні: люди ночують у спортзалах на матах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні в Чернігівській області, ночують у спортзалах на матах, волонтери збирають допомогу — потрібні дитячі памперси, теплі дитячі речі, матраци та ковдри. Про це у Facebook повідомляє Наталя Іранка, керівник обласного осередку НВР “Правий Сектор” у Чернігові, передає УНН.
Люди ночують у спортивному залі Парафіївського дошкільного навчального закаду № 1 "Малятко" Парафіївської селищної ради та в Южненській загальноосвітній школі Парафіївської селищної ради.
Серед людей, які ночують у спортзалах, багато літніх людей та маленьких дітей.
Волонтери збирають допомогу для постраждалих - потрібні памперси, дитячі капці, дитяче харчування (суміш), шапки, теплі речі та засоби особистої гігієни.
Зазначається, що Катерининська церква приймає допомогу.
Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.