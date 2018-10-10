Вибухи на складах в Ічні: люди ночують у спортзалах на матах

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні в Чернігівській області, ночують у спортзалах на матах, волонтери збирають допомогу — потрібні дитячі памперси, теплі дитячі речі, матраци та ковдри. Про це у Facebook повідомляє Наталя Іранка, керівник обласного осередку НВР “Правий Сектор” у Чернігові, передає УНН.