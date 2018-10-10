Взрывы на складах в Ичне: люди ночуют в спортзалах на матах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични в Черниговской области, ночуют в спортзалах на матах, волонтеры собирают помощь — нужны детские памперсы, теплые детские вещи, матрасы и одеяла. Об этом в Facebook сообщает Наталья Иранка, руководитель областной организации НВР “Правый Сектор” в Чернигове, передает УНН.
Люди ночуют в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения № 1 “Малятко” Парафиевского поселкового совета и в Южненский общеобразовательной школе Парафиевского поселкового совета.
Среди людей, которые ночуют в спортзалах, много пожилых людей и маленьких детей.
Волонтеры собирают помощь для пострадавших — нужны памперсы, детские тапочки, детское питание (смесь), шапки, теплые вещи и средства личной гигиены.
Отмечается, что Екатерининская церковь принимает помощь.
Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.