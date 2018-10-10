Взрывы на складах в Ичне: люди ночуют в спортзалах на матах

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 8573 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 71052 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118051 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126001 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165594 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152124 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140169 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130318 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178646 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118291 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Взрывы на складах в Ичне: люди ночуют в спортзалах на матах

Взрывы на складах в Ичне: люди ночуют в спортзалах на матах

Киев  •  УНН

 • 11452 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични в Черниговской области, ночуют в спортзалах на матах, волонтеры собирают помощь — нужны детские памперсы, теплые детские вещи, матрасы и одеяла. Об этом в Facebook сообщает Наталья Иранка, руководитель областной организации НВР “Правый Сектор” в Чернигове, передает УНН.

Люди ночуют в спортивном зале Парафиевского дошкольного учебного заведения № 1 “Малятко” Парафиевского поселкового совета и в Южненский общеобразовательной школе Парафиевского поселкового совета.

Среди людей, которые ночуют в спортзалах, много пожилых людей и маленьких детей.

Волонтеры собирают помощь для пострадавших — нужны памперсы, детские тапочки, детское питание (смесь), шапки, теплые вещи и средства личной гигиены.

Отмечается, что Екатерининская церковь принимает помощь.

Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

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