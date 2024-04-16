Инспекторы МАГАТЭ приостановили деятельность в Иране из-за растущего напряжения в регионе

Директор МАНАТЕ сообщил, что на этой неделе инспекторы агентства временно остановили проверки ядерных объектов в Иране из-за растущей напряженности между Израилем и Ираном.

Об этом сообщили в Голос Америки, пишет УНН.

Могу сказать, что правительство Ирана вчера проинформировало наших инспекторов, что все ядерные объекты, которые мы проверяем ежедневно, будут закрыты из соображений безопасности - заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, хотя предполагалось, что объекты возобновят инспекции в понедельник, он решил отсрочить возвращение инспекторов к работе еще на день, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизировалась.

"Это не повлияло на нашу инспекционную деятельность, но мы всегда призываем к максимальной сдержанности", - добавил он.

Напомним,

МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.