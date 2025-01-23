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Иностранцы открыли более 1100 компаний в Украине в 2024 году

Иностранцы открыли более 1100 компаний в Украине в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 2689 просмотра

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В 2024 году иностранцы зарегистрировали 1109 новых компаний в Украине, что на 24% меньше чем в прошлом году. Больше всего бизнесов открыли граждане Турции, Польши и США, преимущественно в Киеве, Львове и Одессе.

В течение 2024 года иностранцы зарегистрировали 1109 новых компаний в Украине, что на 24% меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Opendatabot, пишет УНН.

Детали

Граждане 78 стран открыли бизнес в Украине в прошлом году. Чаще всего регистрировали компании граждане:

  • Турции - 201 бизнес-проект;
  • Польши - 90;
  • США - 89.

Почти половина новых иностранных компаний сосредоточены в Киеве - 542. Также популярными регионами стали Львовщина - 137 компаний и Одесская область - 122 компании

- Опендатабот.

Как отмечается, чаще всего иностранные компании в Украине занимаются оптовой торговлей (255 компаний, 23%), компьютерным программированием (109 компаний, 9.8%) и операциями с недвижимостью (86 компаний, 7.8%).

Среди зарегистрированных компаний есть те, которые связаны с известными украинскими финансово-промышленными группами (ФПГ).

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Например:

 - «Омбри Электрикал Энерджи КО. Лимитед». Компания принадлежит гражданину Греции, однако принадлежит к группе семьи Левочкиных. 

- «АП Биоэнергетический комплекс». Владельцами являются граждане США и Австрии, однако компания связана с концерном АВЭК, принадлежащим к группе Фельдмана.  

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Алина Волянская

Алина Волянская

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