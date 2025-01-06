Украинский бизнес получил 1,5 млрд грн льготных кредитов за неделю

За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» украинский бизнес получил льготные кредиты на 1,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

По информации, наибольший объем финансирования (567 миллионов гривен) был предоставлен для поддержки предприятий перерабатывающей промышленности. Инвестиционные проекты получили 400 миллионов гривен, а на пополнение оборотных средств направлено 359 миллионов. Кроме того, 181 миллион гривен был выделен для бизнеса, который работает в зонах повышенного военного риска.

К реализации программы присоединились 46 банков, среди которых ведущие финансовые учреждения Украины.

Напомним,

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» - одна из составляющих политики «Сделано в Украине», инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кабмин снизил максимальную сумму кредита на цели финансирования оборотного капитала до 5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"