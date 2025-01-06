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Український бізнес отримав 1,5 млрд грн пільгових кредитів за тиждень

Український бізнес отримав 1,5 млрд грн пільгових кредитів за тиждень

Київ • УНН

 • 42928 перегляди

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 1,5 млрд грн пільгового фінансування. Найбільше коштів спрямовано на підтримку переробної промисловості - 567 млн грн.

За минулий тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" український бізнес отримав пільгові кредити на 1,5 мільярда гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, найбільший обсяг фінансування (567 мільйонів гривень) було надано для підтримки підприємств переробної промисловості. Інвестиційні проєкти отримали 400 мільйонів гривень, а на поповнення обігових коштів спрямовано 359 мільйонів. Крім того, 181 мільйон гривень був виділений для бізнесу, який працює у зонах підвищеного воєнного ризику. 

До реалізації програми долучилися 46 банків, серед яких провідні фінансові установи України.

Нагадаємо

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" - одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Кабмін знизив максимальну суму кредиту на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”01.05.24, 20:32 • 56416 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоЕкономіка
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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