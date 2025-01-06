Український бізнес отримав 1,5 млрд грн пільгових кредитів за тиждень

За минулий тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" український бізнес отримав пільгові кредити на 1,5 мільярда гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

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За інформацією, найбільший обсяг фінансування (567 мільйонів гривень) було надано для підтримки підприємств переробної промисловості. Інвестиційні проєкти отримали 400 мільйонів гривень, а на поповнення обігових коштів спрямовано 359 мільйонів. Крім того, 181 мільйон гривень був виділений для бізнесу, який працює у зонах підвищеного воєнного ризику.

До реалізації програми долучилися 46 банків, серед яких провідні фінансові установи України.

Нагадаємо

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" - одна зі складових політики "Зроблено в Україні", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Кабмін знизив максимальну суму кредиту на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”