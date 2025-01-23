Іноземці відкрили понад 1100 компаній в Україні у 2024 році
Київ • УНН
У 2024 році іноземці зареєстрували 1109 нових компаній в Україні, що на 24% менше ніж торік. Найбільше бізнесів відкрили громадяни Туреччини, Польщі та США, переважно у Києві, Львові та Одесі.
Протягом 2024 року іноземці зареєстрували 1109 нових компаній в Україні, що на 24% менше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.
Деталі
Громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч. Найчастіше реєстрували компанії громадяни:
- Туреччини — 201 бізнес-проєкт;
- Польщі — 90;
- США — 89.
Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві – 542. Також популярними регіонами стали Львівщина — 137 компаній та Одещина — 122 компанії
Як зазначається, найчастіше іноземні компанії в Україні займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп’ютерним програмуванням (109 компаній, 9.8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7.8%).
Серед зареєстрованих компаній є ті, які пов’язані з відомими українськими фінансово-промисловими групами (ФПГ).
Через банківську аферу з нерухомістю "на папері" вкладників ошукали на 90 мільйонів - поліція18.01.25, 10:40 • 87077 переглядiв
Наприклад:
• "Омбрі Електрікал Енерджі КО. Лімітед". Компанія належить громадянину Греції, проте належить до групи родини Льовочкіних.
• "АП Біоенергетичний комплекс". Власниками є громадяни США та Австрії, однак компанія повʼязана з концерном АВЕК, що належить до групи Фельдмана.
Український бізнес отримав 1,5 млрд грн пільгових кредитів за тиждень06.01.25, 23:48 • 42928 переглядiв