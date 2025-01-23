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Іноземці відкрили понад 1100 компаній в Україні у 2024 році

Іноземці відкрили понад 1100 компаній в Україні у 2024 році

Київ • УНН

 • 27307 перегляди

У 2024 році іноземці зареєстрували 1109 нових компаній в Україні, що на 24% менше ніж торік. Найбільше бізнесів відкрили громадяни Туреччини, Польщі та США, переважно у Києві, Львові та Одесі.

Протягом 2024 року іноземці зареєстрували 1109 нових компаній в Україні, що на 24% менше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Opendatabot, пише УНН.

Деталі

Громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч. Найчастіше реєстрували компанії громадяни:

  • Туреччини — 201 бізнес-проєкт;
    • Польщі — 90;
      • США — 89.

        Майже половина нових іноземних компаній зосереджені в Києві – 542. Також популярними регіонами стали Львівщина — 137 компаній та Одещина — 122 компанії

        - Opendatabot.

        Як зазначається, найчастіше іноземні компанії в Україні займаються оптовою торгівлею (255 компаній, 23%), комп’ютерним програмуванням (109 компаній, 9.8%) та операціями з нерухомістю (86 компаній, 7.8%).

        Серед зареєстрованих компаній є ті, які пов’язані з відомими українськими фінансово-промисловими групами (ФПГ).

        Через банківську аферу з нерухомістю "на папері" вкладників ошукали на 90 мільйонів - поліція18.01.25, 10:40 • 87077 переглядiв

        Наприклад:

         • "Омбрі Електрікал Енерджі КО. Лімітед". Компанія належить громадянину Греції, проте належить до групи родини Льовочкіних. 

        • "АП Біоенергетичний комплекс". Власниками є громадяни США та Австрії, однак компанія повʼязана з концерном АВЕК, що належить до групи Фельдмана.  

        Український бізнес отримав 1,5 млрд грн пільгових кредитів за тиждень06.01.25, 23:48 • 42928 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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