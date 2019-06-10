Инфляция в мае замедлилась

"Инфляция на потребительском рынке в мае 2019 года. по сравнению с апрелем 2019 года составляла 0,7%, с начала года - 4,2%. Базовая инфляция в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 г. составила 0,2%, с начала года - 2,3%", - сообщили в пресс-службе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ: уровень долларизации в Украине превышает 40%



Как сообщал УНН, расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления, при этом среди рисков - неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года и в связи с избирательным периодом в Украине.



По информации НБУ, потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее чем ожидалось, темпами через временные факторы - рост цен на некоторые овощи и горючее, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано.