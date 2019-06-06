Нацбанк назвав інфляційні ризики для України

КИЇВ. 6 червня. УНН. Розширення внутрішнього попиту може стримувати послаблення фундаментального інфляційного тиску, при цьому серед ризиків - невизначеність щодо обсягів транзиту газу через Україну з 2020 року та у зв'язку з виборчим періодом в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.