Нацбанк назвав інфляційні ризики для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Розширення внутрішнього попиту може стримувати послаблення фундаментального інфляційного тиску, при цьому серед ризиків - невизначеність щодо обсягів транзиту газу через Україну з 2020 року та у зв'язку з виборчим періодом в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Правління відзначило, що розширення внутрішнього попиту може стримувати послаблення фундаментального інфляційного тиску", - вказали у НБУ.
Також зазначається, що вагомою залишається й решта ризиків – як зовнішніх, так і внутрішніх.
"Зокрема, в країні зберігається невизначеність, яку традиційно зумовлює період виборів", - зазначили у Нацбанку.
З-поміж зовнішніх ризиків не втратили актуальності:
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- рецесія світової економіки та зниження цін на сировинних ринках;
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- збереження геополітичної напруги, зокрема через торговельні конфлікти;
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- невизначеність щодо обсягів транзиту газу через Україну з 2020 року внаслідок будівництва обхідних газопроводів у Європу;
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- перебіг військового конфлікту та нові торгові обмеження з боку Росії.
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Нагадаємо, Нацбанк пояснив прискорення інфляції.