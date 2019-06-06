Нацбанк назвал инфляционные риски для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления, при этом среди рисков - неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года и в связи с избирательным периодом в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Правление отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления", - указали в НБУ.
Также отмечается, что весомыми остаются и остальные риски - как внешние, так и внутренние.
"В частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов", - отметили в Нацбанке.
Среди внешних рисков не потеряли актуальности:
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- рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;
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- сохранение геополитического напряжения, в том числе через торговые конфликты;
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- неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу;
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- ход военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.
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Напомним, Нацбанк объяснил ускорение инфляции.