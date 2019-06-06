Нацбанк назвал инфляционные риски для Украины

"Правление отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления", - указали в НБУ.

Также отмечается, что весомыми остаются и остальные риски - как внешние, так и внутренние.

"В частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов", - отметили в Нацбанке.

Среди внешних рисков не потеряли актуальности:



рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках;



сохранение геополитического напряжения, в том числе через торговые конфликты;



неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства обходных газопроводов в Европу;



ход военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.



Напомним, Нацбанк объяснил ускорение инфляции.