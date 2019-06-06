Нацбанк пояснив прискорення інфляції

КИЇВ. 6 червня. УНН. Споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.