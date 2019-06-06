Нацбанк пояснив прискорення інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"Два останні місяці поспіль споживча інфляція перевищувала прогноз Національного банку. У квітні вона становила 8,8% у річному вимірі і у травні, за оцінками НБУ, продовжила прискорюватися. Утім, таке прискорення зумовлене насамперед тимчасовими чинниками. Серед них – зростання цін на окремі види овочів та паливо. У другій половині року вплив цих чинників нівелюється через надходження у продаж овочів нового врожаю, а також здешевлення енергоресурсів на світовому ринку", - вказали у регуляторі.
Також вказано, що фундаментальний інфляційний тиск і надалі продовжив зниження. "Про це свідчить уповільнення базової інфляції відповідно до прогнозу НБУ з початку року. Також поволі покращувалися інфляційні очікування", - повідомили у НБУ.
Нагадаємо, Нацбанк залишив облікову ставку без змін на рівні 17,5% річних, пояснивши це необхідністю убезпечитися від інфляційних ризиків.