Нацбанк объяснил ускорение инфляции

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Потребительская инфляция в течение двух последних месяцев росла быстрее, чем ожидалось, из-за временных факторов - рост цен на некоторые овощи и топливо, однако уже во втором полугодии их влияние будет нивелировано. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться. Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке", - указали в регуляторе.

Также указано, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем продолжил снижение. "Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года. Также медленно улучшались инфляционные ожидания", - сообщили в НБУ.

Напомним, Нацбанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых, объяснив это необходимостью обезопаситься от инфляционных рисков.

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