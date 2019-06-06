Нацбанк объяснил ускорение инфляции

"Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз Национального банка. В апреле она составляла 8,8% в годовом измерении и в мае, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться. Впрочем, такое ускорение обусловлено прежде всего временными факторами. Среди них - рост цен на отдельные виды овощей и топливо. Во второй половине года влияние этих факторов нивелируется из-за поступления в продажу овощей нового урожая, а также удешевления энергоресурсов на мировом рынке", - указали в регуляторе.

Также указано, что фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем продолжил снижение. "Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года. Также медленно улучшались инфляционные ожидания", - сообщили в НБУ.

Напомним, Нацбанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых, объяснив это необходимостью обезопаситься от инфляционных рисков.