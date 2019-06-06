НБУ зберіг облікову ставку на рівні 17,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 17,5% річних. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Правління Нацбанку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін на рівні 17,5% річних. Це необхідно для убезпечення від інфляційних ризиків, які посилилися з моменту ухвалення попереднього рішення у квітні, та досягнення цілі 5% у наступному році", - вказали у регуляторі.
Правління Національного банку, як вказано, "як і раніше, припускає, що цикл пом’якшення монетарної політики може продовжитися за умови послаблення інфляційних ризиків та стійкого покращення інфляційних очікувань".
Наступне засідання Правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 18 липня.
Нагадаємо, у квітні НБУ знизив облікову ставку до 17,5%.