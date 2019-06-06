НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5%

"Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых. Это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели 5% в следующем году", - указали в регуляторе.

Правление Национального банка, как указано, "по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий".

Следующее заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 18 июля.

Напомним, в апреле НБУ снизил учетную ставку до 17,5%.