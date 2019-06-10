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Інфляція в травні сповільнилася

Інфляція в травні сповільнилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Інфляція на споживчому ринку у травні 2019р. порівняно із квітнем 2019р. становила 0,7%, з початку року – 4,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики.

"Інфляція на споживчому ринку у травні 2019р. порівняно із квітнем 2019р. становила 0,7%, з початку року – 4,2%. Базова інфляція у травні 2019р. порівняно із квітнем 2019р. становила 0,2%, з початку року – 2,3%" - повідомили у прес-службі. 

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Як повідомляв УНН, розширення внутрішнього попиту може стримувати послаблення фундаментального інфляційного тиску, при цьому серед ризиків - невизначеність щодо обсягів транзиту газу через Україну з 2020 року та у зв'язку з виборчим періодом в Україні.

За інформацією НБУ, споживча інфляція протягом двох останніх місяців зростала швидшими ніж очікувалося, темпами через тимчасові фактори - зростання цін на деякі овочі і пальне, однак вже у другому півріччі їх вплив буде нівельовано.

Українські Національні Новини

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