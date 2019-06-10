НБУ: рівень доларизації в Україні перевищує 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Національному банку України виступили за дедоларизацію української економіки. На сьогодні ж рівень доларизації удвічі вищий за природній для України показник. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
На думку Чурія, "разом із запровадженням плаваючого курсу та валютною лібералізацією важливо, щоб поступово відбувалась дедоларизація української економіки, тобто зниження частки кредитів та депозитів в іноземній валюті".
"Сьогодні рівень доларизації перевищує 40%, однак її природній показник для України становить близько 20%", - цитують у прес-службі слова заступника голови НБУ.
Дедоларизація, як вказали у Нацбанку, має відбуватись у природній спосіб: через збільшення привабливості розрахунків та накопичень у національній валюті. "Жорстку монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції, теж можна вважати опосередкованим інструментом дедоларизації, адже вона робить гривню привабливішою для інвестицій та накопичень", - зазначив Чурій.
Нагадаємо, рівень доларизації депозитів населення в українських банках на кінець 2018 року становив 47,3%.