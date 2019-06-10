НБУ: рівень доларизації в Україні перевищує 40%

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Національному банку України виступили за дедоларизацію української економіки. На сьогодні ж рівень доларизації удвічі вищий за природній для України показник. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.