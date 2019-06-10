НБУ: уровень долларизации в Украине превышает 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Национальном банке Украины выступили за дедолларизацию украинской экономики. Сегодня же уровень долларизации вдвое выше естественного для Украины показатель. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
По мнению Чурия, "вместе с введением плавающего курса и валютной либерализацией важно, чтобы постепенно происходила дедолларизация украинской экономики, то есть снижение доли кредитов и депозитов в иностранной валюте".
"Сегодня уровень долларизации превышает 40%, однако ее естественной показатель для Украины составляет около 20%", - цитируют в пресс-службе слова замглавы НБУ.
Дедолларизация, как указали в Нацбанке, должна происходить естественным способом: через увеличение привлекательности расчетов и накоплений в национальной валюте. "Жесткую монетарную политику, направленную на снижение инфляции, тоже можно считать косвенным инструментом дедолларизации, ведь она делает гривну более привлекательной для инвестиций и накоплений", - отметил Чурий.
Напомним, уровень долларизации депозитов населения в украинских банках на конец 2018 года составил 47,3%.