Индия обвиняет Пакистан в нарушении перемирия
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Пакистанские войска нарушили режим прекращения огня и обстреляли военные посты и села индийского района Ахнур в штате Джамму и Кашмир. Об этом заявили в Министерстве обороны Индии, передает УНН со посиланянм на The Times of India.
По информации оборонного ведомства, Пакистан начал обстрелы из артиллерии и стрелкового оружия без провокаций со стороны Индии.
"Обстрелы через границу начались около 3:00 утра и остановились в 6:30. Индийская армия дала мощный и эффективный ответ", - рассказали военные, отметив, что на индийской стороне обошлось без жертв.
Как сообщал УНН, в результате приграничных обстрелов между Индией и Пакистаном, которые начались 2 марта, погибли 6 гражданских лиц.
Напомним, эскалация между странами началась после нападения на конвой в городе Пулвама в спорном регионе Кашмир 14 февраля, жертвами которого стали более 40 индийских силовиков.
26 февраля Индия нанесла удар по пакистанскому лагерю боевиков "Джаиш-э-Мохаммад", которые взяли на себя ответственность за нападение 14 февраля. При этом Индия обвинила Пакистан в "поддержке террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу.
27 февраля Пакистан заявил, что два военных самолета Индии были сбиты над территорией Кашмира, один из самолетов упал на территории Пакистана, его пилота захватили, а затем отпустили. Индия 27 февраля в ответ также заявила, что сбила пакистанский истребитель.
Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.