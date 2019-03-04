Індія звинувачує Пакистан у порушенні перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Пакистанські війська порушили режим припинення вогню та обстріляли військові пости і села індійського району Ахнур в штаті Джамму і Кашмір. Про це заявили у Міністерстві оборони Індії, передає УНН з посиланянм на The Times of India.
За інформацією оборонного відомства, Пакістан розпочав обстріли з артилерії та стрілецької зброї без жодних провокацій з боку Індії.
"Обстріли через кордон розпочались близько 3 години ранку і зупинились о 6:30. Індійська армія дала міцну та ефективну відповідь", - розповіли військові, зазначивши, що на індійській стороні обійшлось без жертв.
Як повідомляв УНН, внаслідок прикордонних обстрілів між Індією та Пакистаном, що розпочались 2 березня, загинуло 6 цивільних осіб.
Нагадаємо, ескалація між країнами почалася після нападу на конвой у місті Пулвама у спірному регіоні Кашмір 14 лютого, жертвами якого стали більше 40 індійських силовиків.
26 лютого Індія завдала удару по пакистанському табору бойовиків "Джаїш-е-Мохаммад", яке взяло на себе відповідальність за напад 14 лютого. При цьому Індія звинуватила Пакистан у "підтримці терористів і терористичних груп", які використовують пакистанську територію як базу.
27 лютого Пакистан заявив, що два військових літаки Індії були збиті над територією Кашміру, один з літаків впав на території Пакистану, його пілота захопили, а потім відпустили. Індія 27 лютого у відповідь також заявила, що збила пакистанський винищувач.
Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.