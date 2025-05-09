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Индия приостановила турнир IPL из-за обострения конфликта с Пакистаном - FT

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Индийская премьер-лига по крикету приостановлена из-за эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Решение было принято после остановки матча в Дхарамшале из-за боевых действий.

Индия приостановила турнир IPL из-за обострения конфликта с Пакистаном - FT

Индийская премьер-лига по крикету (IPL), самый прибыльный турнир по этому виду спорта в мире, временно приостановлена из-за эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По информации, Совет по контролю за крикетом в Индии отложил проведение соревнований короткого формата T20 на одну неделю, из-за "беспокойства и настроений" франшиз и игроков IPL.

Согласно заявлению BCCI, новый график будет обнародован после дополнительной оценки ситуации с безопасностью в консультации с правительственными структурами.

Решение приняли после того, как матч в Дхарамшале, городе в предгорьях Гималаев, остановили из-за боевых действий, вспыхнувших на границе на этой неделе.

В четверг IPL перенесла матч в город Ахмадабад в Гуджарате "из-за логистических проблем".

Сезон крикета IPL в Индии, который начался 22 марта, должен был продлиться до 25 мая. Последний раз IPL частично приостанавливалась в 2021 году из-за пандемии COVID-19, а затем матчи были перенесены в Объединенные Арабские Эмираты.

В пятницу Пакистанский совет по крикету также объявил, что его внутренний турнир T20, Пакистанская Суперлига, перенесет свои последние восемь матчей сезона в ОАЭ.

Пакистан атаковал три военные базы на севере Индии08.05.25, 21:45 • 37018 просмотров

PCB принял решение перенести остальные матчи в ОАЭ, чтобы как местные, так и иностранные игроки в крикет... могли быть спасены от возможных безрассудных нападений со стороны Индии

- заявил глава PCB Мохсин Накви.

Приостановление IPL, стоимость которой оценивают в более чем 6 млрд долларов, может стать ударом по медиабизнесу самой дорогой компании Индии Reliance Industries.

Конгломерат, принадлежащий Мукешу Амбани, самому богатому человеку Азии, получил эксклюзивные права на трансляцию IPL после слияния развлекательного подразделения Reliance с индийскими активами Disney в прошлом году.

Каран Таурани, аналитик Elara Capital из Мумбаи, подсчитал, что прекращение может привести к потере 30-40% доходов от вещания.

Напомним

Ранее сообщалось, что в приграничных районах Индии на фоне обострения вооруженного противостояния с Пакистаном закрываются учебные заведения, а во многих городах звучат сирены воздушной тревоги.

Алина Волянская

Алина Волянская

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