Индия приостановила турнир IPL из-за обострения конфликта с Пакистаном - FT

Индийская премьер-лига по крикету (IPL), самый прибыльный турнир по этому виду спорта в мире, временно приостановлена из-за эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

По информации, Совет по контролю за крикетом в Индии отложил проведение соревнований короткого формата T20 на одну неделю, из-за "беспокойства и настроений" франшиз и игроков IPL.

Согласно заявлению BCCI, новый график будет обнародован после дополнительной оценки ситуации с безопасностью в консультации с правительственными структурами.

Решение приняли после того, как матч в Дхарамшале, городе в предгорьях Гималаев, остановили из-за боевых действий, вспыхнувших на границе на этой неделе.

В четверг IPL перенесла матч в город Ахмадабад в Гуджарате "из-за логистических проблем".

Сезон крикета IPL в Индии, который начался 22 марта, должен был продлиться до 25 мая. Последний раз IPL частично приостанавливалась в 2021 году из-за пандемии COVID-19, а затем матчи были перенесены в Объединенные Арабские Эмираты.

В пятницу Пакистанский совет по крикету также объявил, что его внутренний турнир T20, Пакистанская Суперлига, перенесет свои последние восемь матчей сезона в ОАЭ.

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PCB принял решение перенести остальные матчи в ОАЭ, чтобы как местные, так и иностранные игроки в крикет... могли быть спасены от возможных безрассудных нападений со стороны Индии