Індія призупинила турнір IPL через загострення конфлікту з Пакистаном - FT

Індійська прем’єр-ліга з крикету (IPL), найприбутковіший турнір з цього виду спорту у світі, тимчасово зупинена через ескалацію конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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За інформацією, Рада з контролю за крикетом в Індії відклала проведення змагань короткого формату T20 на один тиждень, через "занепокоєння та настрої" франшиз і гравців IPL.

Згідно з заявою BCCI, новий графік буде оприлюднено після додаткової оцінки безпекової ситуації в консультації з урядовими структурами.

Рішення ухвалили після того, як матч у Дхарамшалі, місті в передгір'ях Гімалаїв, зупинили через бойові дії, що спалахнули на кордоні цього тижня.

У четвер IPL перенесла матч у місто Ахмадабад у Гуджараті "через логістичні проблеми".

Сезон крикету IPL в Індії, який розпочався 22 березня, мав тривати до 25 травня. Востаннє IPL частково призупинялася 2021 року через пандемію COVID-19, а потім матчі було перенесено в Об'єднані Арабські Емірати.

У п'ятницю Пакистанська рада з крикету також оголосила, що її внутрішній турнір T20, Пакистанська Суперліга, перенесе свої останні вісім матчів сезону в ОАЕ.

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PCB ухвалив рішення перенести решту матчів в ОАЕ, щоб як місцеві, так і іноземні гравці в крикет... могли бути врятовані від можливих безрозсудних нападок з боку Індії - заявив голова PCB Мохсін Накві.

Призупинення IPL, вартість якої оцінюють у понад 6 млрд доларів, може стати ударом по медіабізнесу найдорожчої компанії Індії Reliance Industries.

Конгломерат, що належить Мукешу Амбані, найбагатшій людині Азії, отримав ексклюзивні права на трансляцію IPL після злиття розважального підрозділу Reliance з індійськими активами Disney минулого року.

Каран Таурані, аналітик Elara Capital з Мумбаї, підрахував, що припинення може призвести до втрати 30-40% доходів від мовлення.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що в прикордонних районах Індії на тлі загострення збройного протистояння з Пакистаном закриваються навчальні заклади, а в багатьох містах лунають сирени повітряної тривоги.