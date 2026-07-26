В течение последних десяти дней Индия, Азербайджан и Ботсвана выразили недовольство действиями россии, а дипломатические шаги этих государств свидетельствуют о дальнейшей потере авторитета рф на международной арене. Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Мир дистанцируется от отношений с токсичным партнером "россия". В течение последних десяти дней россия получила дипломатические демарши от трех стран. При этом они расположены в разных уголках мира, где рф пытается развить, сохранить, восстановить свое влияние и присутствие

В частности, речь идет об Индии, Азербайджане и Ботсване. По имеющимся данным, правительства этих государств по разным причинам выразили недовольство действиями российской федерации, что свидетельствует о дальнейшей потере ее авторитета в мире.

Индия выразила обеспокоенность из-за российского удара крылатыми ракетами по сухогрузу MV Golden Leo при выходе из порта Одессы. В результате атаки погибли четыре гражданина Индии. МИД страны передал российской стороне решительный протест и подчеркнул, что нанесение ударов по коммерческим судам и гибель гражданских лиц неприемлемы. Такая риторика иллюстрирует своеобразный тектонический сдвиг в отношениях между странами, которые до недавнего времени считались близкими партнерами

В то же время эти события существенно сужают дипломатические возможности россии в декларируемом ею "развороте на Восток", разрушая длительные связи и превращая москву в страну-изгоя.

Кроме того, и Азербайджан также практически поставил точку в системе регионального доминирования россии на Южном Кавказе.

Баку вручил ноту протеста москве из-за атаки рф по автозаправочной станции азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан безапелляционно требовал провести всестороннее расследование и обеспечить "соблюдение международных обязательств по защите гражданских объектов". Позже президент Азербайджана официально заявил о готовности страны полностью заменить россию на нефтегазовом рынке Европы. Это в очередной раз подчеркнуло потерю статуса рф как надежного энергетического партнера и полноправного члена ведущих европейских институций, которым она себя когда-то считала

Еще одной страной, которая выразила претензии к россии, стала и Ботсвана.

Ботсвана выступила с официальным заявлением относительно "тревожного роста количества случаев обманного вербовки граждан страны для участия в боевых действиях на стороне рф в войне против Украины". Это заявление стало не только очередным обвинением россии со стороны международного сообщества в нарушении мирового порядка и Устава ООН, но и продемонстрировало критичность кадрового кризиса в министерстве обороны рф