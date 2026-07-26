Индия, Азербайджан и Ботсвана дистанцируются от отношений с россией - разведка

$44.8151.06
ukenru
11:20 • 2522 просмотра
Иран прекратил удары на фоне паузы в атаках США
09:18 • 4296 просмотра
Силы обороны Украины поразили в Крыму объект «Черноморнефтегаз» и подтвердили удар по тюменскому НПЗ
07:13 • 5592 просмотра
Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters
25 июля, 21:56 • 23383 просмотра
Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
25 июля, 16:32 • 61621 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
25 июля, 15:21 • 57515 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
25 июля, 12:42 • 60209 просмотра
США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ
25 июля, 12:07 • 66368 просмотра
ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
25 июля, 11:38 • 37345 просмотра
Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ
25 июля, 10:00 • 30479 просмотра
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на КаспииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1м/с
31%
743мм
Популярные новости
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 26590 просмотра
За сутки ВСУ ликвидировали 1440 оккупантов и уничтожили 9 танков и 70 артсистемPhoto26 июля, 03:50 • 23158 просмотра
Что празднуют 26 июля в Украине и мире26 июля, 04:00 • 8606 просмотра
В Киеве после ночной атаки возникли пожары в трех районах, сгорели склад и 11 автомобилейPhoto26 июля, 04:15 • 15335 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году07:19 • 15388 просмотра
публикации
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году07:19 • 15508 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 109243 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 102303 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 108227 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 160794 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Кирилл Буданов
Никушор Дан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Харьков
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 26719 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 103520 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 106727 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 140359 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 128848 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot
Ми-24

Индия, Азербайджан и Ботсвана дистанцируются от отношений с россией - разведка

Киев • УНН

 • 1900 просмотра

Три страны из разных регионов мира заявили о претензиях к рф. Это свидетельствует о дальнейшей потере авторитета россии на международной арене.

Индия, Азербайджан и Ботсвана дистанцируются от отношений с россией - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

В течение последних десяти дней Индия, Азербайджан и Ботсвана выразили недовольство действиями россии, а дипломатические шаги этих государств свидетельствуют о дальнейшей потере авторитета рф на международной арене. Об этом сообщает служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Мир дистанцируется от отношений с токсичным партнером "россия". В течение последних десяти дней россия получила дипломатические демарши от трех стран. При этом они расположены в разных уголках мира, где рф пытается развить, сохранить, восстановить свое влияние и присутствие

 - говорится в сообщении разведки.

В частности, речь идет об Индии, Азербайджане и Ботсване. По имеющимся данным, правительства этих государств по разным причинам выразили недовольство действиями российской федерации, что свидетельствует о дальнейшей потере ее авторитета в мире.

Индия выразила обеспокоенность из-за российского удара крылатыми ракетами по сухогрузу MV Golden Leo при выходе из порта Одессы. В результате атаки погибли четыре гражданина Индии. МИД страны передал российской стороне решительный протест и подчеркнул, что нанесение ударов по коммерческим судам и гибель гражданских лиц неприемлемы. Такая риторика иллюстрирует своеобразный тектонический сдвиг в отношениях между странами, которые до недавнего времени считались близкими партнерами

- говорится в сообщении.

В то же время эти события существенно сужают дипломатические возможности россии в декларируемом ею "развороте на Восток", разрушая длительные связи и превращая москву в страну-изгоя.

Кроме того, и Азербайджан также практически поставил точку в системе регионального доминирования россии на Южном Кавказе.

Баку вручил ноту протеста москве из-за атаки рф по автозаправочной станции азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области. Азербайджан безапелляционно требовал провести всестороннее расследование и обеспечить "соблюдение международных обязательств по защите гражданских объектов". Позже президент Азербайджана официально заявил о готовности страны полностью заменить россию на нефтегазовом рынке Европы. Это в очередной раз подчеркнуло потерю статуса рф как надежного энергетического партнера и полноправного члена ведущих европейских институций, которым она себя когда-то считала

- говорится в сообщении.

Еще одной страной, которая выразила претензии к россии, стала и Ботсвана.

Ботсвана выступила с официальным заявлением относительно "тревожного роста количества случаев обманного вербовки граждан страны для участия в боевых действиях на стороне рф в войне против Украины". Это заявление стало не только очередным обвинением россии со стороны международного сообщества в нарушении мирового порядка и Устава ООН, но и продемонстрировало критичность кадрового кризиса в министерстве обороны рф

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации агрессивное поведение россии все больше отвращает международных партнеров от сотрудничества с москвой.

Мир понимает "токсичность" возможных дальнейших отношений с кремлем и постепенно пытается дистанцироваться от россии

- говорится в сообщении разведки.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО сообщает о подготовке россией гибридных операций и военных провокаций против НАТО. Западные партнеры усиливают оборонные стратегии в ответ на угрозы.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Баку
Николаевская область
Служба внешней разведки Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
НАТО
Организация Объединенных Наций
Ботсвана
Индия
Азербайджан
Европа
Одесса