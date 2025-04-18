"Именно так россия начала эту Страстную пятницу": Зеленский отреагировал на атаку рф баллистикой, крылатыми ракетами и "шахедами"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф - в Страстную пятницу, отметив, что каждый оборонный пакет от партнеров имеет значение, "все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО", пишет УНН.

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"Именно так россия начала эту Страстную пятницу – баллистикой, крылатыми ракетами, "шахедами" – издевательствами над нашими людьми и городами", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что россия атаковала несколько регионов.

"Ракетный удар по Харькову, прямо по городу. Повреждены десятки обычных домов, предприятие, машины. Около 70 человек пострадали, среди них пятеро детей, самой младшей, Валерии, 2 года всего. Все раненые получили необходимую помощь. К сожалению, один человек погиб", - написал Зеленский.

"Сумы. Российские ударные дроны. Одна из мишеней – обычное производство хлеба, обычное предприятие, которое десятилетиями работает для города. К сожалению, один человек был убит этим ударом. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - продолжал Президент.

Были, по его словам, также российские удары по Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Донецкой областям.

"Наши спасатели, медики, другие экстренные и специальные службы – все реагируют, все помогают. Спасибо каждому и каждой, кто спасает людей и восстанавливает условия для жизни в городах и селах Украины", - подчеркнул Президент.

"Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО – все это действительно помогает", - подчеркнул Зеленский.

Над Украиной сбили три из шести ракет и 23 из 37 дронов во время атаки рф