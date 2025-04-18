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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11337 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

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"Саме так росія почала цю Страсну п’ятницю": Зеленський відреагував на атаку рф балістикою, крилатими ракетами і "шахедами"

Київ • УНН

 • 4046 перегляди

Володимир Зеленський вказав, що росія атакувала Україну ракетами у Страсну п'ятницю. Він наголосив на важливості оборонної допомоги партнерів, особливо систем ППО.

"Саме так росія почала цю Страсну п’ятницю": Зеленський відреагував на атаку рф балістикою, крилатими ракетами і "шахедами"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф - у Страсну п'ятницю, зазначивши, що кожен оборонний пакет від партнерів має значення, "усі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО", пише УНН.

Деталі

"Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю – балістикою, крилатими ракетами, "шахедами" – знущаннями над нашими людьми та містами", - написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав, що росія атакувала декілька регіонів.

"Ракетний удар по Харкову, просто по місту. Пошкоджені десятки звичайних будинків, підприємство, машини. Близько 70 людей постраждали, серед них п’ятеро дітей, наймолодшій, Валерії, 2 роки всього. Всі поранені отримали необхідну допомогу. На жаль, одна людина загинула", - написав Зеленський.

"Суми. Російські ударні дрони. Одна з мішеней – звичайне виробництво хліба, звичайне підприємство, яке десятиліттями працює для міста. На жаль, одна людина була вбита цим ударом. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких", - вів далі Президент.

Були, з його слів, також російські удари по Дніпровщині, Київщині, Миколаївщині, Донеччині.

"Наші рятувальники, медики, інші екстрені й спеціальні служби – всі реагують, усі допомагають. Дякую кожному й кожній, хто рятує людей і відновлює умови для життя в містах і селах України", - наголосив Президент.

"Вдячність кожному з наших партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО – все це дійсно допомагає", - підкреслив Зеленський.

Над Україною збили три з шести ракет та 23 з 37 дронів під час атаки рф18.04.25, 09:59 • 3078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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