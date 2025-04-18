Над Україною збили три з шести ракет та 23 з 37 дронів під час атаки рф
Київ • УНН
У ніч на 18 квітня росіяни атакували Україну ракетами та БпЛА, випустивши 6 ракет різних типів та 37 ударних дронів. Сили оборони збили 3 ракети та 23 БпЛА.
рф вночі атакувала Україну 6 ракетами та 37 безпілотниками, збито 3 ракети та 23 дрони, ще 10 безпілотників не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 квітня російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА.
За попередніми даними, радіотехнічними військами ПС ЗСУ було виявлено та здійснено супровід 43 засобів повітряного нападу противника - 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема: 1 балістичної ракети "Іскандер-М" (район пуску - Крим); 5 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків - ТОТ Запорізької обл., Крим); 37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків - Міллєрово, Курськ - рф).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 26 повітряних цілей: 3 крилатих ракет "Іскандер-К"; 23 ударних БпЛА типу Shahed
10 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина", - ідеться у повідомленні.
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