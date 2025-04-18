Ракетний удар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 74

Внаслідок ранкового ворожого удару по Харкову кількість поранених зросла до 74 осіб, повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Кількість поранених внаслідок вранішнього обстрілу міста зросла до 74-х - написав мер Харкова.

Нагадаємо

Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.