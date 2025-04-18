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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11303 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

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Ракетний удар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 74

Київ • УНН

 • 4056 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 18 квітня кількість поранених зросла до 74 осіб. Російська армія завдала ракетного удару, застосувавши три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Ракетний удар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 74

Внаслідок ранкового ворожого удару по Харкову кількість поранених зросла до 74 осіб, повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Кількість поранених внаслідок вранішнього обстрілу міста зросла до 74-х

- написав мер Харкова.

Нагадаємо

Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.

Юлія Шрамко

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