Ракетний удар рф по Харкову: кількість поранених зросла до 74
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу Харкова 18 квітня кількість поранених зросла до 74 осіб. Російська армія завдала ракетного удару, застосувавши три балістичні ракети типу "Іскандер-М".
Внаслідок ранкового ворожого удару по Харкову кількість поранених зросла до 74 осіб, повідомив мер міста Ігор Терехов у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Кількість поранених внаслідок вранішнього обстрілу міста зросла до 74-х
Нагадаємо
Вранці 18 квітня російська армія завдала ракетного удару по Харкову, застосувавши, попередньо, три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Загинув 79-річний чоловік.