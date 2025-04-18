Ракетный удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 74
Киев • УНН
В результате утреннего обстрела Харькова 18 апреля количество раненых возросло до 74 человек. Российская армия нанесла ракетный удар, применив три баллистические ракеты типа "Искандер-М".
В результате утреннего вражеского удара по Харькову количество раненых возросло до 74 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Количество раненых в результате утреннего обстрела города возросло до 74-х
Напомним
Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.