Ракетный удар рф по Харькову: количество раненых возросло до 74

В результате утреннего вражеского удара по Харькову количество раненых возросло до 74 человек, сообщил мэр города Игорь Терехов в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Количество раненых в результате утреннего обстрела города возросло до 74-х - написал мэр Харькова.

Напомним

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М". Погиб 79-летний мужчина.