Над Украиной сбили три из шести ракет и 23 из 37 дронов во время атаки рф
Киев • УНН
В ночь на 18 апреля россияне атаковали Украину ракетами и БпЛА, выпустив 6 ракет разных типов и 37 ударных дронов. Силы обороны сбили 3 ракеты и 23 БпЛА.
РФ ночью атаковала Украину 6 ракетами и 37 беспилотниками, сбито 3 ракеты и 23 дрона, еще 10 беспилотников не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 18 апреля российские оккупанты осуществили удар по Украине ракетами наземного базирования и ударными БпЛА.
По предварительным данным, радиотехническими войсками ПС ВСУ было обнаружено и осуществлено сопровождение 43 средств воздушного нападения противника - 6 ракет различных типов и 37 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности: 1 баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска - Крым); 5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ Запорожской обл., Крым); 37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков - Миллерово, Курск - рф).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 26 воздушных целей: 3 крылатых ракет "Искандер-К"; 23 ударных БпЛА типа Shahed
10 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны.
"В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина", - говорится в сообщении.
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