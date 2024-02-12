Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

Американский миллиардер Илон Маск отрицает продажу рф терминалов спутниковой связи Starlink. Об этом он сообщил на своей странице в Х, передает УНН.

Детали

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отверг обвинения в том, что его компания продавала рф терминалы спутниковой связи Starlink.

Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно россии - заявил Илон Маск.

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В начале февраля украинские военные начали распространение информации об использовании систем Starlink российской армией на фронте. Позже эту информацию подтвердило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Илон Маск опроверг информацию вокруг его недавнего разговора с путиным