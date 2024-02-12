Илон Маск отрицает продажу Starlink россии
Илон Маск опроверг сообщения о том, что SpaceX продала свои спутниковые интернет-терминалы Starlink рф.
ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены
По сообщениям, в результате израильских ударов по лагерю беженцев Рафах в Газе погибли 37 человек и десятки получили ранения.
Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов
После гибели палестинского тележурналиста во время израильского обстрела Дейр-аль-Бала ЦАХАЛ заявил, что они никогда не убивают журналистов целенаправленно.
Китай представил ядерную батарею, которая генерирует электроэнергию 50 лет без подзарядки
Китайская компания создала ядерную батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без подзарядки, согласно сообщению.
Беспилотный летательный аппарат движется на запад над севером Хмельницкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении российского беспилотного летательного аппарата, который двигался на запад в северной части Хмельницкой области.
В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев
При поддержке Европейского Союза в Черновцах обустраивается жилье для внутренне перемещенных лиц для удовлетворения их насущных потребностей.
В рф командиры в состоянии опьянения расстреливают своих подчиненных, увеличивается количество военных конфликтов
Командиры западного военного округа рф расстреливают своих подчиненных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что приводит к росту конфликтов в подразделениях.
В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.
В 2024 году по программе "Собственный бизнес" 264 украинца получат 62 млн грн
264 украинца получат 62 миллиона гривен на открытие или расширение собственного бизнеса в рамках программы "Собственный бизнес".
Обнаружены вражеские беспилотники, которые движутся на запад из центральной Украины в направлении Винницкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов из Кировоградской и Черкасской областей, которые направлялись на запад в направлении Винницкой области.