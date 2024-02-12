Ілон Маск заперечив продаж Starlink росії
Київ • УНН
Ілон Маск спростував повідомлення про те, що SpaceX продала свої супутникові інтернет-термінали Starlink рф.
Американський мільярдер Ілон Маск заперечив продаж рф терміналів супутникового зв’язку Starlink. Про це він повідомив на своїй сторінці в Х, передає УНН.
Деталі
Американський мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск відкинув звинувачення у тому, що його компанія продавала рф термінали супутникового зв'язку Starlink.
Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано росії
Додамо
На початку лютого українські військові розпочали поширювання інформації про використання систем Starlink російською армією на фронті. Пізніше цю інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Ілон Маск спростував інформацію навколо його недавньої розмови з путіним11.10.22, 19:45 • 190668 переглядiв