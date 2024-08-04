Главному управлению разведки удалось установить военных преступников из числа экипажа уничтоженного в апреле этого года бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Детали

Как сообщают в ГУР, ночью 19 апреля из аэропорта "Моздок" поднялось звено самолетов Ту-22М3. Впоследствии они достигли рубежей пуска ракет в районе станицы кущевская в краснодарском крае. Выпустили ракеты Х-22 по Украине, в частности по Днепру, развернулись и взяли обратный курс. В ГУР сообщили, что один из самолетов, который имел бортовой номер 11, не долетел до аэродрома и упал в районе хутора богомолов в ставропольском крае рф.

Самолет входил в состав 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "шайковка" калужской области рф). Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации пкс рф - отметили в ГУР.

В ГУР отметили, что самолет, который способен нести ядерное оружие, стал самой большой потерей российской авиации в войне и самым большим успехом Сил обороны.

Самолет был поражен достаточно далеко - на расстоянии 308 километров. Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же прием, и те средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А50. Это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне - рассказал тогда в интервью ВВС начальник ГУР Кирилл Буданов.

Также Буданов рассказал, что на самолет "охотились" неделю.

Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж - сказал Буданов.

Впоследствии военная разведка Украины установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3:

командир корабля - колесников сергей анатольевич, заместитель командира эскадрильи по военно-политической работе, майор, личный номер Е-199209, проживает в шайковке, дом 7, кв.55, разведен, имеет дочь;

штурман авиаотряда - скрябичев александр владимирович, капитан, личный номер Е-179241, проживает в шайковке, дом 1, кв.8, жена - скрябичева наталья, двое сыновей;

помощник командира корабля - кононов андрей юрьевич, капитан, личный номер Ф-193346, проживал в шайковке, дом 1, кв. 41, жена - кононова светлана, две дочери. Ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024 года;

штурман-оператор авиаотряда - грушанин андрей александрович, старший лейтенант, личный номер МТ- 498741, разведен, детей нет. Ликвидирован вместе с самолетом ТУ-22М3 19 апреля 2024 года.

Все они смогли катапультироваться, но выжили только двое из них - командир колесников и штурман скрябичев.

Напомним

19 апреля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.

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