Киев • УНН
Украинская разведка идентифицировала четырех членов экипажа сбитого бомбардировщика Ту-22М3. Двое из них выжили после катапультирования, двое погибли. Самолет был сбит на расстоянии 308 км от украинской границы.
Главному управлению разведки удалось установить военных преступников из числа экипажа уничтоженного в апреле этого года бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.
Детали
Как сообщают в ГУР, ночью 19 апреля из аэропорта "Моздок" поднялось звено самолетов Ту-22М3. Впоследствии они достигли рубежей пуска ракет в районе станицы кущевская в краснодарском крае. Выпустили ракеты Х-22 по Украине, в частности по Днепру, развернулись и взяли обратный курс. В ГУР сообщили, что один из самолетов, который имел бортовой номер 11, не долетел до аэродрома и упал в районе хутора богомолов в ставропольском крае рф.
Самолет входил в состав 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "шайковка" калужской области рф). Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации пкс рф
В ГУР отметили, что самолет, который способен нести ядерное оружие, стал самой большой потерей российской авиации в войне и самым большим успехом Сил обороны.
Самолет был поражен достаточно далеко - на расстоянии 308 километров. Скажем так, плодотворная и долгая работа дает о себе знать. Это тот же прием, и те средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А50. Это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне
Также Буданов рассказал, что на самолет "охотились" неделю.
Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж
Впоследствии военная разведка Украины установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3:
Все они смогли катапультироваться, но выжили только двое из них - командир колесников и штурман скрябичев.
Напомним
19 апреля командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что впервые зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с разведкой уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22.
Удару по аеродрому "Оленья": у ГУР підтвердили пошкодження одразу двох бомбардувальників Ту-22М330 июля 2024, 16:20 • 36716 просмотров