В результате атаки на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области России были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что идет речь о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера - борт №33 и борт №31. Борт №33 - это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 - это также определенные повреждения - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, восстановление этих самолетов может занять у РФ несколько месяцев, а во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

В ГУР підтвердили ураження ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" і розповіли, чому це важливо

Кроме того, он уточнил, что атака состоялась ранее, а сообщили о ней уже после уточнения данных. Так, ранее сообщалось, что атака на военный аэродром "Оленья", "Дягилево" и в Энгельсе Саратовской области РФ состоялась ночью 27 июля 2024 года, как оказалось удар нанесли на 2 дня раньше.

По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар - рассказал Юсов.



Дополнение

В "Радио Свобода" добавляют, что спутниковые снимки от 30 июля, "показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации".

Представитель ГУР в ответ на вопрос журналистов Радио Свобода об "отсутствии следов" заявил, что спутниковые снимки - "не единственный источник информации, на который стоит опираться".

Следует понимать, что безусловно спутниковые снимки - это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть - сказал Юсов.

А впрочем, причастность Украины к этой атаке представитель ГУР "не подтверждает и не опровергает".

НапомнимДроны ГУР ночью и утром 27 июля атаковали три российских военных аэродрома - в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. В результате атак поврежден сверхзвуковой бомбардировщик россиян. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.