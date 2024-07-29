Киев • УНН
Представитель ГУР подтвердил поражение российского бомбардировщика ТУ-22М3 на аэродроме «Оленья». Это важная цель, поскольку россия не может производить новую подобную технику из-за деградации ВПК.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил поражение российского сверхзвукового бомбардировщика ТУ-22М3, отметив, что это очень важная цель, ведь возможностей производить подобную технику новую у деградировавшего российского ВПК пока нет. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Сейчас идет Олимпиада и весь мир конечно наблюдает за спортивными достижениями, но у нас большая война и у нас свои достижения. Это действительно олимпийские достижения украинских Сил безопасности и обороны, спецназовцев, и Главного управления разведки. Мы не комментируем, что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность, понятно, что направление здесь угадать не трудно. Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента поражения. Что-то попало куда-то. И да, можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика. Это очень важно, потому что возможностей производить подобную технику новую у деградировавшего российского ВПК пока нет
Он отметил, что россияне стараются "прятать подальше такую технику".
"Закономерный результат. Вообще эти выходные были очень урожайные. На россии продолжаются массовые кибератаки на ту финансовую структуру и цифровую инфраструктуру, которая задействована в войне против Украины и финансирует убийство украинцев. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, которые задействованы в войне против украинцев. И конечно Оленья это такая особая новость и в определенной степени "десерт" для украинцев на эти выходные. И дальше безусловно точно будет", - отметил Юсов.
Напомним
Дроны ГУР ночью и утром 27 июля атаковали три российских военных аэродрома - в в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. В результате атак поврежден сверхзвуковой бомбардировщик россиян. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.