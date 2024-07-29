Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил поражение российского сверхзвукового бомбардировщика ТУ-22М3, отметив, что это очень важная цель, ведь возможностей производить подобную технику новую у деградировавшего российского ВПК пока нет. Об этом Юсов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Сейчас идет Олимпиада и весь мир конечно наблюдает за спортивными достижениями, но у нас большая война и у нас свои достижения. Это действительно олимпийские достижения украинских Сил безопасности и обороны, спецназовцев, и Главного управления разведки. Мы не комментируем, что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность, понятно, что направление здесь угадать не трудно. Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента поражения. Что-то попало куда-то. И да, можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика. Это очень важно, потому что возможностей производить подобную технику новую у деградировавшего российского ВПК пока нет - сказал Юсов.

Он отметил, что россияне стараются "прятать подальше такую технику".

"Закономерный результат. Вообще эти выходные были очень урожайные. На россии продолжаются массовые кибератаки на ту финансовую структуру и цифровую инфраструктуру, которая задействована в войне против Украины и финансирует убийство украинцев. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, которые задействованы в войне против украинцев. И конечно Оленья это такая особая новость и в определенной степени "десерт" для украинцев на эти выходные. И дальше безусловно точно будет", - отметил Юсов.

Напомним

Дроны ГУР ночью и утром 27 июля атаковали три российских военных аэродрома - в в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области. В результате атак поврежден сверхзвуковой бомбардировщик россиян. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.