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Гуайдо считает, что РФ и Китай откажутся от поддержки Мадуро

Гуайдо считает, что РФ и Китай откажутся от поддержки Мадуро

Киев  •  УНН

 • 10621 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что Россия и Китай рано или поздно откажутся от поддержки президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете The Wall Street Journal, передает УНН.

"Лично я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро, - сказал Гуайдо. - Они просто защищают свои инвестиции в Венесуэле. Но постепенно они начнут понимать, что Мадуро не может предложить им ни стабильности, ни гарантий".

Гуайдо не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция.

"Важно помнить, что диктатор самовольно не сможет отдать власть после того, как он присвоил себе конституцию и управлял страной при помощи угроз и обещаний. Иногда необходимо оказать достаточное давление, чтобы он ушел, - отметил Гуайдо. - Военная операция может быть наиболее эффективной формой давления, но это не то, на что мы надеемся".

Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у России еще есть время, чтобы поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.

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