Гуайдо вважає, що РФ і Китай відмовляться від підтримки Мадуро

“Особисто я не вірю, що Росія і Китай на стороні Мадуро, — сказав Гуайдо. — Вони просто захищають свої інвестиції в Венесуелі. Але поступово вони почнуть розуміти, що Мадуро не може запропонувати їм ні стабільності, ні гарантій”.

Гуайдо не виключив, що для повалення існуючого режиму може знадобитися іноземна інтервенція.

“Важливо пам’ятати, що диктатор самовільно не зможе віддати владу після того, як він привласнив собі конституцію і управляв країною за допомогою погроз і обіцянок. Іноді необхідно надати достатній тиск, щоб він пішов, — зазначив Гуайдо. — Військова операція може бути найбільш ефективною формою тиску, але це не те, на що ми сподіваємося”.

Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що у Росії ще є час, щоб підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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