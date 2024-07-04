Десятки экспертов по внешней политике в среду в письме призвали членов НАТО избегать продвижения вопроса о членстве Украины на саммите стран Альянса, который состоится на следующей неделе. Они считают, что "мост в НАТО" поставит под угрозу США и союзников и приведет к разрыву коалиции. С содержанием письма экспертов ознакомилось Politico, передает УНН.

Детали

Как утверждает группа экспертов, если Украина будет принята в НАТО, нападение России на Украину в будущем приведет в действие статью 5 НАТО, которая призывает союзников защищать члена, подвергшегося нападению.

Отмечается, что Аргумент по статье 5 является распространенным среди тех, кто выступает против членства Украины в НАТО. Впрочем такая публичная позиция более 60 аналитиков позволяет посмотреть на аргументы, которые, вероятно, будут звучать во время трехдневного саммита, который начнется 9 июля.

"Чем ближе НАТО к обещанию, что Украина присоединится к Альянсу после окончания войны, тем больше стимул для России продолжать войну", - говорится в письме, полученном Politico. Также там отмечается, что "с вызовами, которые бросает россия, можно справиться и без вступления Украины в НАТО".

В документе говорится, что продвижение Украины к членству в НАТО может привести к обратному результату, "превратив Украину в место затяжных разборок между двумя ведущими ядерными державами мира" и сыграв на руку российскому диктатору владимиру путину.

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Организаторами письма выступили президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Стивен Вертхайм.

Другие аналитики, как отмечается, с этим не согласны. На прошлой неделе исследователи RAND Corp. написали, что союзники выиграют, если на саммите предложат Украине ясность относительно условий ее будущего членства. Атлантический совет также настаивает на членстве Украины в НАТО, утверждая, что это докажет Киеву, что поддержка Запада не ослабнет.

В сегодняшней статье в журнале Foreign Affairs генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал прямо говорить о членстве Украины, но упомянул о будущем Киева в Альянсе и о беспокойстве по этому поводу: "Мы хотим дать понять, что мы в этом деле надолго. .... Усиление нашей поддержки не делает НАТО стороной в этом конфликте".

Дополнение

Как заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, НАТО предложит Украине "конкретные пути" дляускорения ее будущего членства в Североатлантическом альянсе во время саммита на следующей неделе в Вашингтоне.

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