Зеленский: приглашение Украины в НАТО станет знаком, что никто не боится путина и все уверены в лидерстве Америки

На саммите стран НАТО, который состоится на следующей неделе, Украина хотела бы услышать мощные шаги от Соединенных Штатов Америки, в частности по приглашению в НАТО. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

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Зеленский подчеркнул, что на саммите НАТО будут не только представители стран Альянса, но и с другими статусами, в частности "важные" представители Европы и тихоокеанского направления.

Для меня для безопасности Украины это платформа Патриотов, кстати, моя команда сейчас работает над конкретными вещами там в Соединенных Штатах по этому поводу. Второе - это присоединение большего количества стран по гарантиям безопасности для Украины. И третье - наверное мы бы хотели мощные мощные шаги от Соединенных Штатов Америки и я скажу вам честно мы бы хотели invitation и мы знаем что мы его не получим - заявил Президент.

Впрочем, он указал, что общество очень ждет от Америки "что-то вроде invotation", который станет знаком, что никто не боится путина и все уверены в лидерстве Америки.

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